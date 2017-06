Les tres adolescents de Miami

Les autoritats han alertat darrerament que una de pràctiques que els agressors sexuals utilitzen és la d'abocar substàncies estupefaents a les begudes de les noies per drogar-les i així poder abusar-ne sense que elles en puguin ser conscients.És per aquest motiu que tres estudiants d'un institut de Miami (Estats Units), Victoria Roca, Susana Cappello i Carolina del Baigorri, han decidit prendre mesures per trobar una fórmula que eviti aquesta pràctica. Per fer-ho, han creat un dispositiu revolucionari. Es tracta d'una canya que detecta alguna substància de les que acostumen a utilitzar els agressors es troba a l'interior de la seva beguda."La canya consta de dues tires, i si s'introdueix en una beguda que conté drogues, la tira es tornarà de color blau fosc", explica Victoria Roca en una entrevista a InsideEdition.com Les substàncies que pot detectar la canya són les més comunes: flunitrazepam (Rohypnol), èxtasis líquid i ketamina. Tot i que les tres noies encara estan treballant per perfeccionar el projecte, tenen l'esperança que alguna empresa comercialitzi aquestes canyes i les distribueixi als bars per poder evitar així més casos d'agressions sexuals.