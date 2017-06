Combat de boxa. Foto: Europa Press



A casa meva. Foto: Europa Press



El nou anunci de Coca-Cola. Foto: Europa Press



Em rendeixo. Foto: Europa Press



Amb la família reial britànica. Foto: Europa Press

Desembarcament de Normandia. Foto: Europa Press



Adéu, president Trudeau. Foto: Europa Press



En ple vol. Foto: Europa Press



Mira el meu io-io. Foto: Europa Press

El fotògraf de naturalesa i vida salvatge Philip Marzzi és notícia a les xarxes socials, gràcies a una foto que va fer a Manitoba, al Canadà, amb un petit os polar aixecant la mà, com si estigués saludant el fotògraf. En veure la imatge, adorable, s'entén que s'hagi convertit en un fenomen viral.Però el seu ressò s'ha multiplicat per una altra raó. Molts internautes han agafat la fotografia, l'han passat pel Photoshop i n'han publicat muntatges molt divertits, on l'osset apareix en llocs tant inversemblants com el desembarcament de Normandia o el balcó del palau de Buckingham, al costat de la família reial anglesa. En veiem alguns exemples.