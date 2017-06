Cristiano Ronaldo i la seva parella a Còrsega Foto: Revista Chi

Georgina Rodríguez de 22 anys i el jugador portuguès de 32, Cristiano Ronaldo, seran pares per primera vegada. La parella ha estat fotografiada per la revista italiana Chi , en la que demostra que la xicota del crack portuguès té una panxa força pronunciada. És més, la publicació no es queda aquí, sinó que aporta més detalls sobre l’estat de bona esperança: està de quatre mesos i podria estar esperant bessons.Fa quatre dies, CR7 compartia una fotografia al seu compte d’Instagram, en la que es podia veure el jugador acompanyat de la seva xicota, al sofà i tots dos miraven a la càmera amb les mans a la panxa de Georgina i els rumors d’embaràs van córrer com la pólvora, encara que la mare del portuguès ho desmentís amb rotunditat.Finalment, el petit o els petits que vindran al món properament i suposaran l’experiència de ser mare per primera vegada a la model i Cristiano Ronaldo per al seva banda, serà pare per segona vegada. Cristiano Ronaldo Júnior té 6 anys i és el fill primogènit.La parella porta junta des de la tardor passada i ara han passat uns dies de descans a Còrsega amb el fill del juagdor. A l’illa han estat fotografiats i la notícia de l’embaràs s’ha pogut confirmar.