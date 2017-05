Roland Garros expulsa al tenista francés Maxime Hamou por el acoso a una reportera. Un idiota asqueroso. pic.twitter.com/LBaRcZd3E7 — JESUS GALLEGO (@JGALLEGOonfire) 30 de maig de 2017

L'organització del prestigiós torneig de tennis de terra batuda, Roland Garros, ha pres una dràstica decisió amb el jove de 21 anys Maxime Hamou. El jugador ha estat expulsat del campionat per assetjar una periodista d'Eurosport. Així n'ha informat el periodista Jesus Gallego al seu compte de Twitter, on ha adjuntat el vídeo dels fets.Tal com es veu en les imatges, la periodista intenta fer-li una entrevista a Hamou mentre aquest es fotografia amb un fan. Tot seguit, ell l'agafa per l'espatlla, se l'apropa i intenta petonejar-la en almenys tres ocasions. La reacció d'ella és defugir-ne. Fins i tot quan ja dona conclosa l'entrevista, el tennista ho torna a intentar. Segons apunten mitjans francesos , el vídeo "escandalitza".