Contigo no me falta nada. Contigo lo tengo todo. Contigo soy feliz. Contigo. Always with you. @pilarrubio_oficial ❤️💜❤ #Love #AmorDeVerdad Una publicación compartida de Sergio Ramos (@sr4oficial) el 28 de May de 2017 a la(s) 3:11 PDT

Sergio Ramos s'ha deixat anar i ha mostrat la seva amagada faceta poètica. El futbolista del Reial Madrid ha publicat una foto a Instagram, on hi apareix fent-se un petó amb la seva parella i presentadora, Pilar Rubio. La imatge s'acompanya d'una mena de poesia:"Contigo no me falta nada.Contigo lo tengo todo.Contigo soy feliz.Contigo.Always with you."Ramos ha afegit al text les etiquetes "#Love" i "#AmorDeVerdad". Pilar Rubio ja l'ha respost, també a Instagram i amb la mateixa foto: “Al lloc que sigui però amb tu”.