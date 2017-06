Shakira va tornar aquest dilluns al programa d' El Hormiguero , després de vuit anys d'absència al programa de Pablo Motos. La cantant colombiana, que ha gaudit d'una entrevista molt distesa i ha pogut presentar el seu nou disc El Dorado, ha tallat així els rumors que apuntaven que tenia una mala relació amb el presentador.A més del seu nou treball, el tema estrella de la conversa ha estat la relació de Shakira amb Gerard Piqué. La cantant ha revelat que és el primer que la va enamorar, quan va conèixer la seva actual parella a Madrid, on hi era per un concert. "Cuando le vi por primera vez pensé 'qué boca más redondita. Me gusta esta barbita”, ha explicat.Shakira ha dit que pensa que, en aquell moment, Piqué també va sentir alguna cosa especial. Tot i així, la cantant reconeix que la relació es va acabar de fomentar en una conversa telefònica sobre el temps que feia a Sud-àfrica, tal com ja havia explicat el central blaugrana en una altra entrevista amb Jordi Basté