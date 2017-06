Una nit de borratxera pot acabar de moltes maneres, però el jove australià Reece S. segur que no s'esperava un final tan apoteòsic com el que va viure aquest cap de setmana. El noi va sortir de festa a Tasmània i va acabar bevent més copes del compte. Va decidir agafar un taxi per tornar a casa, però el conductor, fart de l'espectacle del jove, va trucar la policia. I, contra tot pronòstic, els agents s'ho van agafar amb gràcia: van portar el noi a casa després de buscar l'adreça al carnet d'identitat, li van posar el pijama, el van tapar i, per acabar-ho de reblar, es van fer una selfie amb el mòbil del jove.



L'endemà, al llevar-se, Reece S. va al·lucinar. Es va trobar, de cop, amb la imatge dels dos policies a casa tot i que ell no recordava res de la nit anterior. De seguida, però, va començar a lligar caps i va acabar publicant-ho a Facebook amb aquest missatge: "Els cabrons es van fer unes selfies a traïció després de portar-me a casa. Quines llegendes!". La foto es va convertir en un fenomen viral i la policia de Tasmània va acabar publicant un missatge al Facebook recordant la importància de beure amb prudència i justificant l'acció dels agents: "Com que estava una mica perjudicat, els agents van deixar constància del moment, per si es donava la probable situació que no recordava com havia arribat a casa".