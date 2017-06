"Puigdemont quiere hacer un referéndum en lugar de escuchar a los catalanes" @Sorayapp — Partido Popular (@PPopular) 29 de maig de 2017

@PPopular @Sorayapp Ya. Y el PP quiere oírles tapándoles la boca, poniéndoles mordaza y persiguiéndoles las urnas. Pobre Valle-Inclán. — David Fernàndez (@HiginiaRoig) 29 de maig de 2017

@PPopular @Sorayapp A veure, farem una enquesta:

Qui creieu que deu haver escrit aquest tweet? — Capità Enciam (@CAPITA_ENCIAM_) 29 de maig de 2017

L'estratègia del PP per desacreditar el referèndum d'independència a vegades condueix a l'absurd. L'argument de Soraya Sáenz de Santamaría aquest matí , en la roda de premsa per valorar la cimera sobiranista d'aquesta tarda al Palau de la Generalitat , ha incendiat Twitter. De fet, els gestors de Twitter del PP s'han encarregat de recollir-lo en una piulada que ha generat multitud de befes i reaccions des de Catalunya.El tuit citava unes declaracions sorprenents de la vicepresidenta del govern esanyol: "Puigdemont vol fer un referèndum enlloc d'escoltar els catalans". A Twitter, desenes d'usuaris han respòs la piulada recordant que, precisament, si el compromís del Govern és celebrar una consulta vinculant és per poder escoltar l'opinió dels ciutadans de Catalunya en relació a la independència.La paradoxa argumental de Sáenz de Santamaría ha aixecat molta polseguera i els tuitaires han respost de moltes maneres. Alguns amb arguments seriosos i molts d'altres amb gifts, memes o acudits per posar de manifest la contradicció en les declaracions de la vicepresidenta espanyola.