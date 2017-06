El programa d'Ana Rosa, de Telecinco, ha viscut aquest matí un moment televisiu d'alt voltatge en ple centre de Madrid. Un dels seus periodistes estava fent una connexió en directe des del barri de Tetuán per denunciar la situació d'inseguretat que s'hi viu i l'ha acabat percebent en la seva pròpia pell. De sobte, un home ha aparegut cridant i ha agafat una pedra d'un sac de runa per intentar colpejar el reporter.



La presentadora del programa, Ana Rosa, ha tallat la connexió i ha aptofitat l'escena en directe per posar deures a l'Ajuntament de Madrid: "Això és el que passa en ple carrer davant la inacció dels que haurien de parar això". Segons Telecinco, el càmera ha rebut un cop a la cama, mentre que el periodista, que ha sortit corrent, no ha patit cap lesió.