Gabriel Rufián no agrada tothom i alguns hooligans utilitzen l'anonimat de Twitter per demostrar-li. Un aficionat de l'Espanyol que es defineix a si mateix com a "anticuler" el va amenaçar a través d'aquesta xarxa social acusant-lo de ser seguir del Barça, tot i que Rufián sempre ha mostrat la seva adscripció a l'equip blanc-i-blau. "Com et vegi a Cornellà-El Prat [l'estadi de l'Espanyol] et clavo una pallisa", assegurava l'aficionat al tuit.Rufián va reaccionar amb gràcia a l'amenaça d'agressió i va jugar amb la biografia del perfil del tuitaire. "Si me amas, te amo", es podia llegir a la presentació de l'aficionat "anticuler". El diputat republicà ho va aprofitar per contestar-lo amb un simple "Te amo".