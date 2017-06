Es diu Javier Otero, és assistent de vol de Ryanair i ja s'ha convertit en una estrella a Facebook. La seva gesta, una versió molt particular, adaptada a les circumstàncies, de la cançó Despacito, de Daddy Yankee i Luis Fonsi, que canta als passatgers per animar-els a comprar durant el vol.“Sí, sabes que llevo un rato mirándote, tienes que volar conmigo hoy…”. Així comença la versió de l'assistent de vol. I continua amb tornades tan sucoses, i comercials, com aquestes: "Dos euritos, llévate tu rasca sólo dos euritos por si quiere un cochecito o si lo prefieres tienes el milloncito".Els assistents de Ryanair venen productes durant el vol i també tiquets de sortejos. Per aquest motiu, en Javier va pensar que es podia amenitzar la compra, amb una cançó original.L'autor de la versió també recorda als passatgers que part dels diners es donen a associacions que cuiden nens que pateixen malalties. Cantant, clar.