Aquesta parella d'avis porta més de 70 anys casats. Van contraure matrimoni quan tenien 20 anys i han passat tota la seva vida junts. No és fàcil estar amb una persona per tota la vida, hi ha moments bons, dolents, vivències, opinions diferents...Però tot i que la parella ja és molt gran, se segueixen estimant i per això han volgut donar les claus del seu amor. Ells mateixos han explicat quines han estat les coses que han fet que hagin estat feliços tots aquests anys i que continuïn estimant-se amb passió."Totes les nits m'apropo al seu costat del llit, li faig un petó i li dic quant l'estimo", explica l'home.si han tingut una discussió important ho parlen abans d'anar a dormir i es demanen perdó i sempre acaben amb un petó de bona nit."El més important d'una parella és ser amables l'un amb l'altre, ser bons amics i tenir-ho present sempre"."L'altre nit ens dèiem coses maques i li vaig dir: 'John, mai m'he sentit atreta per un altre home'. I ell em va dir: 'Jo tampoc'. Vam riure tant aquella nit. D'això es tracta, de riure com a parella", explica la dona.el passat i el present. Tenir una persona que t'ha estimat i que encara t'estima és el millor que hi ha al món.

La parella d'avis Foto: Adolescents.cat