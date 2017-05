Diuen que l’edat depèn de com un se sent i no dels anys que té, però hi ha certs indicis dels quals un no es pot escapar i serveixen per respondre una d’aquestes preguntes que tothom es fa en algun moment: m’estic fent gran?El nom és una d’aquestes coses que, com moltes altres, envelleix. El que en una època era un nom popular i s’acostumava a posar a molts nens i nenes en una altra època ha caigut en desús i ja no és tan freqüent.L’estadística de l’INE sobre la freqüència dels noms que va aparèixer aquest dimecres permet comprovar quina és la mitjana d’edat de les persones que es diuen d’una determinada manera.Gràcies a aquesta aplicació d’Europa Press, podeu comprovar quina és la mitjana d'edat del vostre nom.