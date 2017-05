L'entrenador del Žalgiris Kaunas, Šarūnas Jasikevičius, ha donat una autèntica lliçó a un periodista que li ha demanat per què havia donat permís al jugador Augusto Lima, que acaba de ser pare. El periodista li demana el motiu pel qual ha pres la decisió en plenes semifinals, i l'exjugador blaugrana li deixa clar la importància de ser pare per sobre de qualsevol altre partit o títol professional.



"Quan siguis pare entendràs que és el més important de la vida. Ni títols, ni res més. Creu-me". Per treure's el barret.