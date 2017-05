Jesús Calleja ha carregat amb força contra els piròmans i ha reclamat un canvi de normativa que endureixi les penes. En un vídeo penjat al seu Facebook, on diu que està “cabrejat de collons”, l'aventurer i presentador mostra la muntanya del Bierzo, que ha quedat arrasada per un incendi recent.



Segons les primeres investigacions, el foc podria haver estat causat per un ramader, per tal d'aconseguir pastures per als seus ramats. “I això no es pot permetre, és un crim”, es lamenta Calleja.



“Hi ha una pràctica massa estesa de cremar boscos per fer pastures per als animals i altres interessos empresarials... i el problema no s'acabarà perquè la llei és molt laxa, no passa pràcticament res, així que la llei no castiga el piròman”, defensa en un text que acompanya el vídeo. “Les condemnes han de ser exemplars i d'aquesta manera no hi hauria incendis. Ho dic en veu alta, un canvi de llei davant dels piròmans!”, afegeix.