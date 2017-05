TV3 està preparant un nou programa, Estàs igual!, produït per Lavinia Next. Es tracta d’un programa original, emotiu i sorprenent on amics d’infantesa o joventut podran retrobar-se amb el seu passat. L’objectiu de cada capítol serà repetir una fotografia de grup feta anys enrere amb els mateixos protagonistes i al mateix lloc. Per aconseguir-ho, s’haurà d’investigar i viatjar.El programa descobrirà com han canviat les seves vides, comprovarà si tots afronten el retrobament amb la mateixa il·lusió i mostrarà l’època en què es va prendre la instantània original. Estàs igual! és un viatge emocional ple d’humor i complicitat, amb imprevistos i sorpreses.TV3 encara no ha fet pública la data prevista per a l'emissió del programa. De moment, pero, ja ha anunciat qui el presentarà: Cristina Brondo , una actriu que la cadena va veure néixer en sèries com Poble Nou o 16 dobles (podeu veure-ho en el vídeo de sota).Estàs igual! es troba actualment en fase de preproducció i segueix buscant candidats que vulguin participar . Així animen des del web de TV3 a col·laborar-hi: “T’animes? Tens una foto antiga que t'agradaria tornar a reviure? Què se n'ha fet, de les persones que estaven amb tu? Si vols que t'ajudem a retrobar-les i a repetir aquell moment especial, posa't en contacte amb nosaltres”.