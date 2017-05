Lluny de deixar de ser notícia després del seu fracàs a Eurovisió, Manel Navarro continua present a pràcticament tots els mitjans de comunicació. Alguns d'ells s'han fet ressò d'una e ntrevista que el diari Público publicava fa dos dies, com a prèvia de l'actuació del català al festival. En ella, Navarro afirma que, si li demanen, representaria Catalunya com a estat independent al festival. "Eurovisió al cap i a la fi és només un concurs", diu.Manel Navarro, en la mateixa entrevista, reconeix no ser "molt partidari de la independència" i diu que amb la família i els amics sempre parla castellà. Explica que de petit va anar a un col·legi "independentista" que no l'ha fet canviar de parer. Navarro també desvetlla que li sembla bé que hi hagi una consulta, tot i que remarca que ell no votaria "sí".Entre d'altres qüestions, el representant d'Espanya a Eurovisió 2017 tampoc descarta fer una versió de la seva cançó Do it four your lover en català.