El nom de Salvador Sobral és avui un dels més comentats al món després d'haver guanyat el festival d'Eurovisió. Ell, però, sempre ha fugit de la fama. I aquesta fugida va ser, precisament, la que va unir el músic portuguès amb Catalunya.Sobral va participar l'any 2009 en un talent show del seu país, amb el qual es va fer molt popular. La fama, però, no encaixava amb el seu dia a dia i per això va decidir trencar amb la seva vida a Portugal i va emigrar a Barcelona. Va viure dos anys a la capital catalana, on va aprendre català, es va formar al Taller de Músics i va començar el projecte Nolo Woi, com ha recordat el programa de RAC1 Islàndia . Amb Nolo Woi, precisament, va oferir un concert en el marc del festival Sónar 2014.