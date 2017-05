01/01/1970

Els republicans argumenten que cal no donar raons als "comuns" que els desmarquin del procés i recorda que el PDECat pot quedar sol si es porta el debat al Parlament | Els nacionalistes veuen "poc lleials" els de Junqueras i ressalten que hi ha "malestar" pel qüestionament de la posició defensada per Santi Vila | La CUP també pressiona l'executiu perquè deixi de fer un "flac favor a la lluita contra la corrupció"