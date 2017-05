¿Que el ataque cibernético a Telefónica incluía al negro de WhatsApp?

Eso no lo sabía.

O eso o en @A3Noticias son unos cachondos censurando. pic.twitter.com/qYJZ6gikkd — Grouchico (@Diegosaes) 12 de maig de 2017

Soy el único que ha visto ésto en las noticias de Antena 3 sobre el ataque a telefónica???

ajajajjajajajajajajajajjajajajajaj pic.twitter.com/ZISA16vDNX — Mike Valo (@MikeVal0) 12 de maig de 2017

Aquest migdia el CNI ha confirmat que Telefònica, entre altres companyies de l'Estat, havien patit un tac informàtic. La notícia ha agafat per sorpresa els telenotícies, que han hagut d'il·lustrar la informació amb imatges recurs. Una de les que més ha cridat l'atenció a Twitter, ha estat la utilitzada per Antena 3. I és que, en un moment de la peça ha aparegut la instantània del negre del WhatsApp, tal com es pot veure en les captures de pantalla fetes pels usuaris.A les dues del migdia el Centre Criptològic Nacional (CCN), adscrit al Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), ha informat que s'ha produït un "atac massiu de ransomware" a diverses organitzacions aprofitant una vulnerabilitat dels sistemes Windows."S'ha alertat d'un atac massiu de ransomware a diverses organitzacions que afecta sistemes Windows xifrant tots els seus arxius i els de les unitats de xarxa a les quals estiguin connectades, i infectant la resta de sistemes Windows que hi hagi en aquesta mateixa xarxa", recull en un comunicat.En aquest sentit, recorda que Microsoft va informar d'aquesta vulnerabilitat el dia 14 de març en el seu butlletí i que fa uns dies es va fer pública una prova de concepte que sembla que ha estat el desencadenant de la campanya.