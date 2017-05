El professor David Bainbridge, de la Universitat de Cambridge, ha volgut desmentir tòpics al voltant de les preferències a l'hora de buscar parella. En unes declaracions recollides a The Telegraph , l'especialista en biologia evolutiva ha deixat clar que el més atrau els homes, no són ni els pits grans ni les cames llargues, sinó la intel·ligència."Tot i que els estereotips posin els pits com el súmmum de la feminitat a l'hora de triar una mare pels seus fills, els homes busquen primer l'intel·lecte. De fet, la intel·ligència és, amb diferència, la qualitat més atractiva per als homes que cerquen una companya a llarg termini", assegura Bainbridge.Tot i això, el factor físic també influeix en l'atracció, si bé no és determinant. En aquest sentit, el científic apunta que, quan es tracta de l'aspecte exterior, un dels elements amb més "pes" és la simetria.