| 9 comentaris Toni Vall

01/01/1970

«El meu nou telèfon no era nou de fàbrica al 100%, sinó «refurbished», o sigui quasi nou. Són els que tenen en estoc per a utilitzar en casos com el meu. Al Genius Bar m’han donat un «refurbished»? Mira, saps què et dic, que és igual. No cal començar aquí un altre conte»